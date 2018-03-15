«Лацио» обыграл киевское «Динамо» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Итальянцы открыли счет на 23-й минуте. После навеса с углового Бойко ошибся на выходе, дав себя опередить Лукасу Лейве, который головой подправил мяч в пустые ворота «Динамо».
А на 83-й минуте, после навеса с углового Рамос скинул мяч на дальнюю штангу, откуда практически пустые ворота киевлян расстрелял Стефан де Врей.
Напомним, что первым матч закончился вничью 2:2 и по сумме двух матчей итальянский клуб вышел в четвертьфинал.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
«Динамо» (Киев) – «Лацио» – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 23 Лейва, 0:2 – 83 де Врей. «Динамо» Киев: Бойко, Кадар (Шабанов, 45), Бурда, Пиварич, Морозюк (Гонсалес, 57), Шепелев, Буяльский, Цыганков, Кендзера, Мораес, Беседин (Мбокани, 70). «Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Луис Фелипе, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 69), Фелипе Андерсон, Пароло, Лейва, Иммобиле (Кайседо, 82). vПредупреждения: Луис Фелипе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Буяльский (90).