«Лацио» обыграл киевское «Динамо» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Римскийодержал домашнюю победу над киевским(2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Итальянцы открыли счет на 23-й минуте. После навеса с углового Бойко ошибся на выходе, дав себя опередить Лукасу Лейве, который головой подправил мяч в пустые ворота «Динамо».

А на 83-й минуте, после навеса с углового Рамос скинул мяч на дальнюю штангу, откуда практически пустые ворота киевлян расстрелял Стефан де Врей.

Напомним, что первым матч закончился вничью 2:2 и по сумме двух матчей итальянский клуб вышел в четвертьфинал.