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    Бернард не хочет оставаться в «Шахтере»

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    Бернард
    На фото:Бернард
    Полузащитник «Шахтера» Бернард подтвердил, что летом покинет клуб на правах свободного агента.

    «У меня было здесь трудное начало при старом тренере, но затем пришел Паулу Фонсека, я стал получать больше шансов, заиграл лучше.

    Пока нет ничего определенного, ничего окончательного, изучу те предложения, которые появились, и выберу лучший вариант для продолжения карьеры.

    Я уже дал понять клубу, что не хочу оставаться, я стремлюсь к большим вершинам, желаю поиграть на более высоком уровне», – сказал Бернард в интервью Torcedores.

    Ранее стало известно, что Бернард в ближайшее время отправится в Бразилию, где будет лечить травмированное плечо.

    В нынешнем сезоне хавбек провел 19 матчей в чемпионате Украины, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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