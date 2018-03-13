В Марселе предъявили обвинения двум болельщикам «Спартака»

Суд Марселя предъявил обвинения двум фанатам, которые были задержаны в Германии.

Данную информацию «Чемпионату» прокомментировал руководитель проекта «Стадион – наш общий дом» и болельщик московского «Спартака» Олег Семенов.

«Сейчас оба фаната, которых задержали в Германии, депортированы во Францию. Им было предъявлено обвинение. Обвинение в причинении тяжких телесных повреждений. А не за участие в беспорядках в Марселе. То есть конкретное обвинение, конкретным лицам», — сказал Семенов.

«В данный момент идет сбор средств на французских адвокатов», — также добавил он.

Отметим, что российских фанатов арестовали за нанесение телесных повреждений во время Евро-2016.