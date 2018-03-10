«Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте. Виллиан получил мяч на левом фланге, в фирменном стиле сместился в центр и пробил в ближний угол, мяч от стойки залетел в сетку ворот.

На 32-й минуте футболисты «Челси» организовали быструю атаку, Азар не стал бить с выгодной позиции и отдал передачу на свободного Дзаппакосту, итальянец выполнял прострел в центр, но защитник гостей Мартин Келли срезал мяч в собственные ворота.

На 90-й минуте защитник «Кристал Пэласа» Патрик Ван Анхольт здорово подключился к атаке своей команды, получил передачу от Заха в чужой штрафной и в ближнем бою переиграл Куртуа.

После этого матча «Челси» с 5 очками на 56-м месте, а «Кристал Пэлас» на 18-м месте — 27 очков.