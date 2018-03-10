«Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»

Хозяева открыли счет на 25-й минуте. Виллиан получил мяч на левом фланге, в фирменном стиле сместился в центр и пробил в ближний угол, мяч от стойки залетел в сетку ворот.
На 32-й минуте футболисты «Челси» организовали быструю атаку, Азар не стал бить с выгодной позиции и отдал передачу на свободного Дзаппакосту, итальянец выполнял прострел в центр, но защитник гостей Мартин Келли срезал мяч в собственные ворота.
На 90-й минуте защитник «Кристал Пэласа» Патрик Ван Анхольт здорово подключился к атаке своей команды, получил передачу от Заха в чужой штрафной и в ближнем бою переиграл Куртуа.
После этого матча «Челси» с 5 очками на 56-м месте, а «Кристал Пэлас» на 18-м месте — 27 очков.
Чемпионат Англии. 30-й тур
«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1 (2:0)
Голы: Виллиан, 25 (1:0). Келли, 32 — в свои ворота (2:0). ван Анхолт, 90 (2:1). «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас (Бакайоко, 88), Виллиан, Азар (Педро, 88), Алонсо, Жиру (Мората, 72).«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Миливоевич, Макартур, Таунсенд (Ли Чхон Ен, 81), Шлупп (Ридевалд, 75), Серлот, Бентеке (Заа, 46).Предупреждения: ван Анхолт, 59. Томкинс, 86.