Вики: Сказал игрокам: «Смотрите, уже март, а мы все еще в еврокубках»

Главный тренер «Базеля»рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против

В первой встрече швейцарский клуб на своем поле проиграл «горожанам» со счетом 0:4.

«Наш соперник — одна из двух лучших команд мира. Я это говорил и две недели назад, и сразу после жеребьевки. "Сити" все подтвердил и даже еще прибавил в игре.

"Сити" работает под началом Гвардиолы второй год, сейчас команда перешла на новый уровень.

"Манчестер" показывает тот футбол, который показывали команды Гвардиолы в Испании и Германии. Это фаворит Лиги чемпионов.

Своей команде я сказал: "Смотрите, уже март, а 'Базель' все еще играет в еврокубках. Мы хорошо поработали, чтобы оказаться на этой стадии, ситуация сейчас у нас тяжелая, но нужно получить удовольствие от игры, забыть первый матч и выложиться на все сто".

Я мог бы сказать игрокам "вы должны верить", но это выглядело бы странно. Перед нами должны стоять другие задачи.

Игра начинается со счета 0:0, нужно что-нибудь выжать из первого тайма, после чего действовать по ситуации.

Мы намерены войти по ходу матча в требуемый ритм. Я всегда стремлюсь побеждать, но сегодня я себе поставил другие цели», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Базель» состоится завтра, 7 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени.