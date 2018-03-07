Власти Приморья предложили фанатам проголосовать за смену названия ФК «Луч-Энергия»

Врио губернатора Приморьяпредложил болельщикам ФК «Луч-Энергия» проголосовать за возвращение первого названия — «Луч», сообщает пресс-служба администрации края.

«Считаю, что нужно вернуться к историческому названию "Луч", с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах. Решение о смене названия примут жители края», – сказал Тарасенко.

ФК «Луч» стал называться «Луч-Энергия» в 2003 году в честь титульного спонсора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». В феврале 2016 года финансирование со стороны ПАО «ДЭК» прекратилось. В ноябре 2017 года титульным спонсором клуба стала группа компаний «Аква-Ресурсы».

Ранее пресс-служба администрации края со ссылкой на исполнительного директора Евгения Стрижиченко сообщала, что «Луч-Энергия» не рассматривает вопрос о смене названия из-за появления нового титульного спонсора.

«Луч-Энергия» занимает 15 место в таблице первенства ФНЛ после 26 матчей.