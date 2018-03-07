Дзагоев: Лигу Европы нельзя назвать второсортным турниром

Полузащитникуверен, что Лигу Европы нельзя назвать второсортным турниром. В 1/8 финала еврокубка армейцы сыграют с, на стадионе которого 16 мая будет сыгран финал.

«Если честно, пока мало что знаю об этой команде. Больше знал, когда там играли Жунинью, Бензема. Недавно "Лион" играл с "Сент-Этьеном". Матч завершился со счётом 1:1, и я тогда зашел посмотреть состав. Слышал, что команда хорошая, играющая. Будет тяжело однозначно, так как финал Лиги Европы пройдёт на стадионе "Лиона", и, конечно, он хочет в нём участвовать.

Очень сильно хотел бы повторить то, что сделала команда в 2005 году. Есть главный турнир — Лига чемпионов. Есть второй — Лига Европы, которую в прошлом году выиграл "Манчестер Юнайтед". Этот турнир выигрывали топ-команды, и его нельзя назвать второсортным. Выиграть его будет одно удовольствие и большое счастье», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч ЦСКА – «Лион» состоится завтра, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени.