Дзагоев: Лигу Европы нельзя назвать второсортным турниром

«Если честно, пока мало что знаю об этой команде. Больше знал, когда там играли Жунинью, Бензема. Недавно "Лион" играл с "Сент-Этьеном". Матч завершился со счётом 1:1, и я тогда зашел посмотреть состав. Слышал, что команда хорошая, играющая. Будет тяжело однозначно, так как финал Лиги Европы пройдёт на стадионе "Лиона", и, конечно, он хочет в нём участвовать.
Очень сильно хотел бы повторить то, что сделала команда в 2005 году. Есть главный турнир — Лига чемпионов. Есть второй — Лига Европы, которую в прошлом году выиграл "Манчестер Юнайтед". Этот турнир выигрывали топ-команды, и его нельзя назвать второсортным. Выиграть его будет одно удовольствие и большое счастье», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.
Напомним, матч ЦСКА – «Лион» состоится завтра, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени.