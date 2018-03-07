Муса уверен, что скоро начнет забивать

Нападающийв интервью Bobsoccer выразил уверенность, что скоро начнет забивать, а также надеется, что армейцам удастся отыграть на ноль в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против

«Уверен, что скоро начну забивать. Работаю, очень стараюсь, чтобы это случилось как можно скорее. Самое важное — забить первый мяч, после этого дела сразу пойдут лучше. Это будут очень тяжёлые матчи, и для нас, и для наших соперников. Мы рассчитываем выступить успешно. Впереди домашняя игра, думаю, мы хорошо к ней подготовились. Нужно выигрывать на своём поле. В идеале при этом хотелось бы вновь отыграть на ноль», — цитирует Мусу Bobsoccer.

Напомним, что после возвращения нигериец провел три матча за столичный клуб и не отметился результативными действиями.