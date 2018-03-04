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    Дубль Роналду помог «Реалу» одолеть «Хетафе»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» (3:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

    Хозяева открыли счет на 24-й минуте. Удар Бэйла был блокирован, но атака мадридцев продолжилась навесом Бензема, Рамос и Иско помогли мячу отскочить к Гарету Бэйлу, который, оказавшись без опеки, пробил в правый угол.

    В добавленное к первому тайму время отличный проникающий пас прошёл на Роналду, который расправился с несколькими защитниками и пробил в дальний нижний угол.

    На 47-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Лоик Реми рукой зацепил лицо Начо в безобидной ситуации, получив жёлтую карточку, которая стала для француза второй.

    На 65-й минуте в вороте «Реала» был назначен пенальти за фол на Молине. Франсиско Портильо уверенно реализовал «одиннадцатиметровый», пробив на силу по центру ворот.

    На 78-й минуте Серхио Рамос зацепился за навес с углового и отыграл на Марсело, у которого получился классный навес на Криштиану Роналду, а португалец головой срезал мяч в ворота.

    После этого матча «Реал» с 54 очками на 3-м месте, а «Хетафе» на 10-м месте — 36 очков.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Реал» — «Хетафе» — 3:1 (2:0)
    Голы: Бэйл, 24 (1:0). Криштиану Роналду, 45+1 (2:0). Портильо, 65 — с пенальти (2:1). Криштиану Роналду, 78 (3:1). «Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Эрнандез (Марселу, 65), Каземиру, Льоренте (Ковачич, 79), Иско, Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 79).«Хетафе»: Мартинес, Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Мора (Сибасаки, 59), Анхель (Хорхе Молина, 56), Реми.Предупреждения: Реми, 25. Начо, 34. Портильо, 53. Удаление: Реми (Х), 47.
    Не видим причин напрягаться Зидану«Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата по футболу 3-го марта
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