Дубль Роналду помог «Реалу» одолеть «Хетафе»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

Хозяева открыли счет на 24-й минуте. Удар Бэйла был блокирован, но атака мадридцев продолжилась навесом Бензема, Рамос и Иско помогли мячу отскочить к Гарету Бэйлу, который, оказавшись без опеки, пробил в правый угол.

В добавленное к первому тайму время отличный проникающий пас прошёл на Роналду, который расправился с несколькими защитниками и пробил в дальний нижний угол.

На 47-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Лоик Реми рукой зацепил лицо Начо в безобидной ситуации, получив жёлтую карточку, которая стала для француза второй.

На 65-й минуте в вороте «Реала» был назначен пенальти за фол на Молине. Франсиско Портильо уверенно реализовал «одиннадцатиметровый», пробив на силу по центру ворот.

На 78-й минуте Серхио Рамос зацепился за навес с углового и отыграл на Марсело, у которого получился классный навес на Криштиану Роналду, а португалец головой срезал мяч в ворота.

После этого матча «Реал» с 54 очками на 3-м месте, а «Хетафе» на 10-м месте — 36 очков.