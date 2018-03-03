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    Уткин: От того, что матч «Локо» – «Спартак» покажут на платном канале, популярность футбола в России никак не изменится

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    Василий Уткин
    На фото:Василий Уткин
    Бывший главный редактор каналов «НТВ-Плюс» Василий Уткин прокомментировал решение «Матч ТВ» не транслировать центральный матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак».

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    «Со стороны складывалось впечатление, что последние два года делалось все, чтобы собрать на флагманском канале весь самый передовой контент – все лучшие матчи. На мой взгляд, платные телеканалы перестали приносить прибыль уже давно, по крайней мере, было бы логично это предположить. Возможно, это попытка найти новый вектор. Думаю, это связано с тем, что некоторое время назад на канале поменялось руководство.

    Глупо противопоставлять вопросы популяризации и рентабельности. Это все равно, что спрашивать: "Вы занимаетесь тем делом, которым занимаетесь, ради денег или потому, что его любите?". В развитии любого продукта, конечно, бывают разные периоды – сначала вкладываешься в промо, затем получаешь отдачу. А может быть и наоборот.

    Если же говорить о популярности футбола в стране… От того, что матч "Локомотив" – "Спартак" покажут на платном канале, популярность футбола в России никак не изменится.

    Кстати, о практике платных трансляций. В 2011 году мы решили приобрести права на финал Кубка Испании "Реал" – "Барселона" по популярной тогда системе Pay-per-view. В итоге было заработано 500% от вложенных денег. Как это сейчас происходит, не знаю. С тех пор телевизионный рынок сильно поменялся», – сказал Уткин в интервью «Советскому спорту».

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