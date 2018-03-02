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    Матюшенко: У «Тосно» есть шансы остаться в РФПЛ без переходных матчей

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    Футболисты «Тосно»
    На фото:Футболисты «Тосно»
    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал выход в полуфинал Кубка России и оценил шансы на сохранение прописки в РФПЛ.

    Гол Погребняка вывел «Тосно» в полуфинал Кубка России

    «Это для нас историческое достижение, мы впервые вышли в полуфинал Кубка России. Это, наверное, еще придаст дополнительный импульс к первой игре чемпионата. У нас непростой матч. В пятницу улетаем в Хабаровск. Нас ждет серьезный соперник, который будет настраиваться, они тоже не хотят вылетать из элиты российского футбола.

    У нас хороший календарь. Если удачно стартуем – будет много шансов остаться в премьер-лиге напрямую, без переходных матчей.

    С кем хотим сыграть в 1/2 Кубка? Не могу сейчас сказать. Не знаю даже, с кем будет легче играть. Что "Крылья", что "Спартак" – это хорошие команды. Конечно, спартаковцы титулованнее, мастеровитее, но в Кубке на каждой стадии – всего одна игра. Все будет зависеть от настроя, самоотдачи. "Крыльям" это больше надо», – сказал Матюшенко «Советскому спорту».

    «Тосно» шагнет в полуфинал«Тосно» — «Луч-Энергия». Прогноз и ставки на четвертьфинал Кубка России 27 февраля
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