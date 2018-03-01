Ткачев: Приходил запрос от «Штутгарта», но я поехал к Слуцкому в ЦСКА

Полузащитник тульского «Арсенала»рассказал, что мог в 2016 году перейти в «Штутгарт», но предпочел присоединиться к

В составе армейцев Ткачев провел полгода, однако по-прежнему принадлежит им. Прошлый сезон он отыграл в аренде в «Крыльях Советов», а в «Арсенале» выступает также на правах аренды.

«Теоретически все мы могли играть в Европе (смеется). Просто нужно решаться и делать шаг, когда поступают предложения.

Я же, когда пришел запрос от "Штутгарта", в последний момент получил звонок от ЦСКА. И все мысли сразу переключились на него.

А "Штутгарт" имел свои проблемы, боролся внизу таблицы, спустя пару лет даже вылетел из бундеслиги.

Плюс меня не звали сразу на контракт. Говорили, чтобы я сначала вышел на тренировку и показался людям, отдал хотя бы пасик.

Я и подумал: уже не тот возраст, чтобы на просмотры ездить. И поехал к Слуцкому», — приводит слова Ткачева «Спорт-Экспресс».