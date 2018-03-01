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    Ткачев: Приходил запрос от «Штутгарта», но я поехал к Слуцкому в ЦСКА

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    Сергей Ткачев
    На фото:Сергей Ткачев
    Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал, что мог в 2016 году перейти в «Штутгарт», но предпочел присоединиться к ЦСКА.

    В составе армейцев Ткачев провел полгода, однако по-прежнему принадлежит им. Прошлый сезон он отыграл в аренде в «Крыльях Советов», а в «Арсенале» выступает также на правах аренды.

    «Теоретически все мы могли играть в Европе (смеется). Просто нужно решаться и делать шаг, когда поступают предложения.

    Я же, когда пришел запрос от "Штутгарта", в последний момент получил звонок от ЦСКА. И все мысли сразу переключились на него.

    А "Штутгарт" имел свои проблемы, боролся внизу таблицы, спустя пару лет даже вылетел из бундеслиги.

    Плюс меня не звали сразу на контракт. Говорили, чтобы я сначала вышел на тренировку и показался людям, отдал хотя бы пасик.

    Я и подумал: уже не тот возраст, чтобы на просмотры ездить. И поехал к Слуцкому», — приводит слова Ткачева «Спорт-Экспресс».

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