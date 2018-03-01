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    Гаттузо: Иногда на тренировках я свожу игроков с ума, но это оправдывает себя

    Милан Лацио Кубок Италии Футбол Италии
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    Дженнаро Гаттузо
    На фото:Дженнаро Гаттузо
    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Лацио» (0:0, 5:4 по пен.) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (первая игра – 0:0).

    «Милан» впервые с 2009 года не проигрывает 13 матчей подряд

    «"Лацио" забивает по 4-5 голов дома, это одна из самых результативных команд в Европе. Атлетизм у них сочетается с высокой техникой.

    Сегодня мы сыграли хорошо, позаботившись о том, чтобы соперник не совершал проникающих передач. Мы и сами могли забить, но могли и проиграть. Это была ночь страданий.

    "Милан" в Кубке еще не пропустил ни одного гола? Мы работаем над этим: используем свободные зоны, играем на ограниченном пространстве и стараемся приблизиться к воротам соперника за счет как можно меньшего количества передач. Люди этого не замечают, но мы не пропускаем, потому что всей командой перекрываем свободные зоны.

    Знаю, что иногда на тренировках я свожу игроков с ума, но это оправдывает себя и, надеюсь, вернется сторицей в конце сезона.

    Я счастливый парень, которому предоставлена такая необычная возможность. Если у меня будет шанс остаться в Милане, тогда, конечно, я останусь, потому что это мой дом», — цитирует Гаттузо Football Italia.

    В финале Кубка Италии (9 мая) «Милан» сыграет с «Ювентусом».

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