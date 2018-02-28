«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью

В матче 26-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао на своем поле сыграл вничью с— 1:1.

В составе «летучих мышей» на 23-й минуте отличился полузащитник Жоффре Кондогбья. На 39-й минуте баски могли отыграться, но Ариц Адурис не реализовал пенальти.

А на 49-й минуте защитник Оскар Де Маркос сравнял счет.

После этого матча «Валенсия» на 4-м месте — 49 очков, а «Атлетик» на 12-м месте — 31 очко.