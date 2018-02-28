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    «Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 1:1.

    В составе «летучих мышей» на 23-й минуте отличился полузащитник Жоффре Кондогбья. На 39-й минуте баски могли отыграться, но Ариц Адурис не реализовал пенальти.

    А на 49-й минуте защитник Оскар Де Маркос сравнял счет.

    После этого матча «Валенсия» на 4-м месте — 49 очков, а «Атлетик» на 12-м месте — 31 очко.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Атлетик» — «Валенсия» — 1:1 (0:1)
    Голы: Кондогбья, 23 (0:1). Де Маркос, 49 (1:1).Нереализованный пенальти: Адурис (Атлетик), 36 (вратарь)«Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Саборит, Нуньес, Рауль Гарсия (Лекуэ, 77), Сусаэта (Иньяки Уильямс, 63), Сан-Хосе, Эчеварриа, Адурис, Кордоба.«Валенсия»: Нету, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен, Кондогбья, Дзадза (Солер, 83), Вьетто (Родриго, 71), Торрес (Гонсалу Гедеш, 75).Предупреждения: Дзадза, 20. Кордоба, 29. Мурильо, 69.
    «Болото» на «Сан Мамесе» – на руку хозяевам«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля
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