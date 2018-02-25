«Лацио» крупно обыграл «Сассуоло»

В матче 26-го тура итальянской Серии Аодержал крупную гостевую победу надсо счетом 3:0.

В составе «орлов» дубль на 7-й и 46-й минуте оформил полузащитник Сергей Милинкович-Савич, еще один гол забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти на 31-й минуте.

На 54-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий Доменико Берарди. На 62-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил полузащитник Адам Марушич.

«Лацио» благодаря этой победе поднялся на третью строчку серии A, набрав 52 очка. «Сассуоло» с 23 очками на 16-м месте.

В параллельных встречах «Верона» обыграла «Торино» — 2:1, «Сампдория» одолела «Удинезе» — 2:1 и «Фиорентина» была сильнее «Кьево» — 1:0.