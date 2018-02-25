«Тоттенхэм» вырвал победу у «Кристал Пэлас»

Встреча, которая прошла на «Селхерст Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
«Шпоры» владели подавляющим преимуществом, но свой единственный гол забили лишь на 88-й минуте. Кристиан Эриксен выполнил подачу с углового, а Гарри Кейн нанес точный удар головой.
В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает четвертое место (55 очков), а «Кристал Пэлас» — 17-е (27 очков).
Чемпионат Англии. 28-й тур
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 88 Кейн.«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ридевалд, Томкинс (Дилэйни, 85), ван Анхолт, Миливоевич, Фосу-Менса, Макартур, Уан-Биссака, Таунсенд (Ли Чун Юн, 87), Бентеке, Серлот.«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Санчес, Дэвис, Дайер, Ламела (Лукас Моура, 66), Дембеле (Сон Хын Мин, 80), Эриксен, Ваньяма, Алли, Кейн.Предупреждение: Дембеле (45).