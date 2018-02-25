«Тоттенхэм» вырвал победу у «Кристал Пэлас»

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает четвертое место (55 очков), а «Кристал Пэлас» — 17-е (27 очков).

«Шпоры» владели подавляющим преимуществом, но свой единственный гол забили лишь на 88-й минуте. Кристиан Эриксен выполнил подачу с углового, а Гарри Кейн нанес точный удар головой.

Встреча, которая прошла на «Селхерст Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги 25 февраля

«Тоттенхэм» пришпорит «Орлов» «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги 25 февраля

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