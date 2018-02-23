УЕФА может запретить болельщикам «Спартака» выезды на матчи еврокубков

УЕФА запросил отчет от делегата игры, директора стадиона и пресс-службы обоих клубов.
Отмечается, что наказание «Спартаку» варьируется от крупного штрафа до исключения из еврокубков.
Издание также утверждает, что болельщикам красно-белых, скорее всего, будет запрещено посещать выездные матчи еврокубков.
«Атлетику», в свою очередь, максимум грозит только штраф, так как в досье клуба подобных инцидентов еще не было.
Напомним, что в соответствии с изменениями в законодательстве, УЕФА может наказывать клубы за инциденты, случившиеся за пределами спортивных сооружений.