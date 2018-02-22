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    Защитник «Вильярреала» арестован по подозрению в покушении на убийство

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    Рубен Семеду
    На фото:Рубен Семеду
    Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду взят под стражу без права выкупа после того, как ему были выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям.

    23-летний футболист обвиняется в покушении на убийство, применении насилия, грабеже, незаконном лишении свободы и незаконном хранении оружии, сообщает AP.

    Судья посчитал, что в ситуации с Семеду существует риск рецидива или попытки сбежать до полного завершения судебного процесса, в связи с чем его будет лучше оставить под стражей.

    Ранее сообщалось, что в полицию с обвинениями в адрес Семеду обратился некий мужчина, по словам которого 12 февраля футболист и ещё двое неизвестных похитили его и, связав верёвками, насильно удерживали в доме португальца.

    Они отобрали его ключи от дома и украли оттуда деньги. Теперь Семеду обвиняется в похищении, покушении на убийство, нанесении травм человеку, угрозах, нападении и незаконном хранении оружия.

    В текущем сезоне Семеду провёл четыре матча в испанской Примере.

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