Защитник «Вильярреала» арестован по подозрению в покушении на убийство

Защитник «Вильярреала»взят под стражу без права выкупа после того, как ему были выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям.

23-летний футболист обвиняется в покушении на убийство, применении насилия, грабеже, незаконном лишении свободы и незаконном хранении оружии, сообщает AP.

Судья посчитал, что в ситуации с Семеду существует риск рецидива или попытки сбежать до полного завершения судебного процесса, в связи с чем его будет лучше оставить под стражей.

Ранее сообщалось, что в полицию с обвинениями в адрес Семеду обратился некий мужчина, по словам которого 12 февраля футболист и ещё двое неизвестных похитили его и, связав верёвками, насильно удерживали в доме португальца.

Они отобрали его ключи от дома и украли оттуда деньги. Теперь Семеду обвиняется в похищении, покушении на убийство, нанесении травм человеку, угрозах, нападении и незаконном хранении оружия.

В текущем сезоне Семеду провёл четыре матча в испанской Примере.