Киевское «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Однако бело-голубые прошли в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезде в первой встрече (1:1).

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевскоена своём поле сыграло вничью с афинским клубом— 0:0.

«Динамо К» — «АЕК». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля

Греки Вам не «сухари»

Греки Вам не «сухари» «Динамо К» — «АЕК». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля

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