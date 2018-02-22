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    Киевское «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с афинским клубом АЕК — 0:0.

    Однако бело-голубые прошли в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезде в первой встрече (1:1).

    «Динамо» осталось единственным представителем Украины в Лиге Европы сезона 2017/2018.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
    «Динамо» (Украина) – АЕК (Греция) – 0:0
    «Динамо»: Бойко, Морозюк, Кадар, Хачериди, Кендзера, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Шепелев (Беседин, 76), Мораес (Шапаренко, 90+3), Гонсалес.АЕК: Баркас, Чигринский, Галу, Бакакис, Лампропулос, Шоджаеи, Симоэш, Яланопулос (Айдаревич, 80), Христодулопулос (Якумакис, 74), Араухо, Бакасетас (Клонаридис, 70).Предупреждения: Симоэш, 19. Яланопулос, 29. Галу, 59. Шоджаеи, 80. Чигринский, 90. Араухо, 90+2. Мораес, 90+3.22 февраля. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».Первый матч: 1:1
    Греки Вам не «сухари»«Динамо К» — «АЕК». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля
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