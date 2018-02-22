Киевское «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Однако бело-голубые прошли в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезде в первой встрече (1:1).
«Динамо» осталось единственным представителем Украины в Лиге Европы сезона 2017/2018.
Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
«Динамо» (Украина) – АЕК (Греция) – 0:0
«Динамо»: Бойко, Морозюк, Кадар, Хачериди, Кендзера, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Шепелев (Беседин, 76), Мораес (Шапаренко, 90+3), Гонсалес.АЕК: Баркас, Чигринский, Галу, Бакакис, Лампропулос, Шоджаеи, Симоэш, Яланопулос (Айдаревич, 80), Христодулопулос (Якумакис, 74), Араухо, Бакасетас (Клонаридис, 70).Предупреждения: Симоэш, 19. Яланопулос, 29. Галу, 59. Шоджаеи, 80. Чигринский, 90. Араухо, 90+2. Мораес, 90+3.22 февраля. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».Первый матч: 1:1