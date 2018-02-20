Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Вероной»

«Лацио» набрал 49 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, «Верона» (16 баллов) идет на 19-м месте.

Оба гола в составе «орлов» забил Чиро Иммобиле . На 55-й минуте форвард вывел римскую команду вперёд, а спустя пять минут оформил дубль.

«Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу 19 февраля

«Верона» даст фору «Лацио» «Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу 19 февраля

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