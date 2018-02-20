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    Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Вероной»

    Серия A Футбол Италии Лацио Верона Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии обыграл «Верону» — 2:0 (0:0).

    Оба гола в составе «орлов» забил Чиро Иммобиле. На 55-й минуте форвард вывел римскую команду вперёд, а спустя пять минут оформил дубль.

    «Лацио» набрал 49 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, «Верона» (16 баллов) идет на 19-м месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур
    «Лацио» — «Верона» — 2:0 (0:0)
    Голы: Иммобиле, 55 (1:0). Иммобиле, 60 (2:0). «Лацио»: Стракоша, Раду (Мурджа, 80), де Фрай, Лукаку (Луис Фелипе, 75), Уоллас, Марушич, Лулич, Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 84).«Верона»: Николас, Вукович, Болдор, Караччоло, Бюхель (Кальвано, 58), Ромулу, Валоти, Матос (Петкович, 68), Верде (Аронс, 64), Фарес, Кин.Предупреждение: Николас, 51.
    «Верона» даст фору «Лацио»«Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу 19 февраля
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