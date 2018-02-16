«Вильярреал» на выезде уступил «Лиону»

В единственном мяче испанской команды поучаствовал российский легионер Денис Черышев , который отдал голевую передачу на Пабло Форнальса .

В составе победителей голы на свой счёт записали Тангай Н`Домбеле Альваро, Набиль Фекир и Мемфис Депай .

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