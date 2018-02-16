«Вильярреал» на выезде уступил «Лиону»

В составе победителей голы на свой счёт записали Тангай Н`Домбеле Альваро, Набиль Фекир и Мемфис Депай.
В единственном мяче испанской команды поучаствовал российский легионер Денис Черышев, который отдал голевую передачу на Пабло Форнальса.
Ответные матчи пройдут 22 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
«Лион» (Франция) — «Вильярреал» (Испания) — 3:1 (0:0)
Голы: Ндомбеле, 46 (1:0). Фекир, 49 (2:0). Пабло Форнальс, 63 (2:1). Депай, 82 (3:1). «Лион»: Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва (Менди, 85), Марсал, Фекир, Тузар, Ауа (Депай, 73), Ндомбеле, Траоре (Корне, 77), Диас.«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс (Раба, 89), Эрнандес, Бакка, Черышев (Сориано, 74), Самуэль Кастильехо (Энес Унал, 54).Предупреждения: Альваро Гонсалес, 42. Черышев, 43. Марсал, 73. Эрнандес, 90.