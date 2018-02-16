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    Ребров: Хорошо, что не развалились во втором тайме

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    Артем Ребров
    На фото:Артем Ребров
    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями после проигрыша «Атлетику» в 1/16 финала Лиги Европы (1:3).

    «Тяжело объяснить, почему так произошло, не сказать, чтобы "Атлетик" что-то особенное создал, мы сами ошибались.

    Но надо сказать спасибо ребятам, не развалились во втором тайме. Конечно, хотелось, чтобы хотя бы сравняло счет. Результат, естественно, не радует.

    Конечно, когда пропускаешь, становится морально тяжело, но это не может служить оправданием тому, чтобы рассыпаться и получать три гола.

    Но это футбол, так бывает. Хотя во втором тайме мы не потеряли лицо и сыграли в свою силу.

    Естествено, признаю свою вину в пропущенных голах. Я, как вратарь, чувствую свою вину в каждом пропущенном мяче. Можно разбирать сколько угодно, но сути это не меняет», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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