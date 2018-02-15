Фарфан остался в запасе «Локо» на матч с «Ниццей»

Состав «Локо» на игру с «Ниццей». #НиццаЛоко pic.twitter.com/XOA7xOCh2J

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

Московскийи французскаяобъявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Ницца» — «Локомотив». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 ЛЕ 15 февраля

Не повлияют ли сборы на «Локомотив»?

Не повлияют ли сборы на «Локомотив»? «Ницца» — «Локомотив». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 ЛЕ 15 февраля

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