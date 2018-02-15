Фарфан остался в запасе «Локо» на матч с «Ниццей»

Прогнозы на матч «Ницца» — «Локомотив»
«Ницца»: Бенитес, Сарр, Марлон, Данте, Коли, Сиприен, Сери, Лис Мелу, Сен-Максимен, Плеа, Балотелли.
Запасные: Кардиналь, Тамез, Срарфи, Бюрнер, Менди, Макенго, Сако.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.
Запасные: Коченков, Чорлука, Ротенберг, Тарасов, Рыбус, Фарфан, Эдер.
Состав «Локо» на игру с «Ниццей».#НиццаЛоко pic.twitter.com/XOA7xOCh2J— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 февраля 2018 г.