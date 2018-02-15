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    Не повлияют ли сборы на «Локомотив»?

    «Ницца» — «Локомотив». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 ЛЕ 15 февраля

    Лига Европы Ницца Локомотив
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    Юрий Семин
    Юрий Семин
    Спортбокс
    1/16 финала Лиги Европы сведет на поле «Альянц Ривьеры» местную «Ниццу» и московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит 15 февраля в 21:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Локомотив».

    «Ницца»

    «Ницца» опустилась на девятое место в чемпионате Франции и с такой игрой упадет еще ниже, потому что десятый «Генгам» находится на расстоянии одного очка. Ближайшие два тура Лиги 1 команде Люсьена Фавра предстоит провести против «Нанта» (5-е место) и «Бордо» (7-е место).

    Мы начали с французского первенства потому, что на нем можно детальнее проанализировать текущее состояние «орлят». Три подряд матча в родном чемпионате «гимнасты» проиграли соперникам из нижней части турнирной таблицы. А последняя победа (1:0 над «Сент-Этьеном») не выглядела слишком убедительной.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В Лиге Европы «Ницца» тоже не блистала: три поражения за шесть матчей, итоговое второе место и четыре очка отставания от «Лацио». Благодаря стартовому разгрому «Зюльте-Варегема» (5:1) разница голов у «гимнастов» была такая же, как у итальянцев: +5.

    «Локомотив»

    Чемпионат России начнется только через две недели, так что придется анализировать форму команды Юрия Семина по товарищеским поединкам. Семин, на наш взгляд, неплохо подобрал спарринг-партнеров. Скажем так, он выбрал лучших из тех, с кем можно было договориться.

    Ближайшие события

    Команды из Швеции, Норвегии и Венгрии в основном играют в силовой футбол. Так вот «Ницца» — не типичный французский клуб, за последние четыре матча «орлята» нарушали правила как минимум 14 раз за игру (в среднем – 16-17). Только вот успехи «Локомотива» с такими соперниками ничтожно малы: одна победа в семи поединках. Четырежды «паровозы» пропускали как минимум два мяча.

    Свою группу («F» в Лиге Европы) «красно-зеленые» выиграли с отрывом в два очка от ближайшего преследователя – «Копенгагена». Причем проиграли всего раз – в Москве «Шерифу» (1:2). Радует, что одной из самых «сухих» команд групповой стадии ЛЕ «Копенгагену», «Локомотив» забил дважды.

    Прогноз

    2,14«Тотал матча 2-3 гола»

    Мы не можем полностью оценить немаловажный фактор – лазарет московской команды. На момент написания прогноза такой информации просто не было. У французской команды потери только в защите: не сыграют Максим Ле-Маршан, Кристоф Жалле и вылетевший ранее Арно Суке.

    Потери свидетельствуют, что ошибки явно будут. А последние матчи команд добавляют, что голов будет не много. Но парочку мячей команды должны вкатать. Ставим на «тотал матча 2-3 гола» за 2,14.

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