«Челси» победил «Вест Бромвич», Азар оформил дубль

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Эден Азар (25-я и 71-я минуты), еще один мяч на счету Виктора Мозеса (63).
«Челси» набрал 53 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице, «Вест Бромвич» (20 баллов) идет на последней строчке.
Чемпионат Англии. 27-й тур
«Челси» — «Вест Бромвич» — 3:0 (1:0)
Голы: Азар, 25 (1:0). Мозес, 63 (2:0). Азар, 71 (3:0). «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэйхилл, 74), Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Педро (Виллиан, 80), Азар, Дзаппакоста, Жиру (Мората, 61).«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Филлипс, Крыховяк, Бэрри (Якоб, 80), Брант (Берк, 46), Старридж (Родригес, 4), Рондон.Предупреждения: Эванс, 45+3. Гиббс, 49.