«Челси» победил «Вест Бромвич», Азар оформил дубль

разгромилв матче 27-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Эден Азар (25-я и 71-я минуты), еще один мяч на счету Виктора Мозеса (63).

«Челси» набрал 53 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице, «Вест Бромвич» (20 баллов) идет на последней строчке.