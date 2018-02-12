«Рома» забила пять мячей «Беневенто», Ундер оформил дубль

В матче 24-го тура итальянской Серии Аодержала домашнюю победу над— 5:2.

Дубль в составе римлян сделал Дженгиз Ундер, еще по голу забили Федерико Фасио, Эдин Джеко и Грегори Дефрель.

Отметим, «Рома» в турнирной таблице серии А опередила соседей из «Лацио» и вышла на 4-е место с 47 очками. «Беневенто» с 7 очками на последнем месте.