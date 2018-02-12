«Рома» забила пять мячей «Беневенто», Ундер оформил дубль

Дубль в составе римлян сделал Дженгиз Ундер, еще по голу забили Федерико Фасио, Эдин Джеко и Грегори Дефрель.
Отметим, «Рома» в турнирной таблице серии А опередила соседей из «Лацио» и вышла на 4-е место с 47 очками. «Беневенто» с 7 очками на последнем месте.
Чемпионат Италии. 24-й тур
«Рома» — «Беневенто» — 5:2 (1:1)
Голы: Гильерме, 7 (0:1). Фасио, 26 (1:1). Джеко, 59 (2:1). Дженгиз Ундер, 62 (3:1). Дженгиз Ундер, 75 (4:1). Бриньола, 76 (4:2). Дефрель, 90+2 — с пенальти (5:2). «Рома»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Стротман, Флоренци, Жерсон, Джеко, Эль-Шаарави (Дефрель, 56), Перотти (Шик, 89), Дженгиз Ундер (Де Росси, 82).«Беневенто»: Пуджони, Коста, Венути, Джимсити, Летиция (Санья, 72), Виола, Сандру, Джуричич (Дель Пинто, 78), Д`Алессандро (Ломбарди, 60), Гильерме, Бриньола.