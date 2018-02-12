Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Рома» забила пять мячей «Беневенто», Ундер оформил дубль

    Серия A Футбол Италии Рома Беневенто Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 24-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала домашнюю победу над «Беневенто» — 5:2.

    Дубль в составе римлян сделал Дженгиз Ундер, еще по голу забили Федерико Фасио, Эдин Джеко и Грегори Дефрель.

    Отметим, «Рома» в турнирной таблице серии А опередила соседей из «Лацио» и вышла на 4-е место с 47 очками. «Беневенто» с 7 очками на последнем месте.

    Чемпионат Италии. 24-й тур
    «Рома» — «Беневенто» — 5:2 (1:1)
    Голы: Гильерме, 7 (0:1). Фасио, 26 (1:1). Джеко, 59 (2:1). Дженгиз Ундер, 62 (3:1). Дженгиз Ундер, 75 (4:1). Бриньола, 76 (4:2). Дефрель, 90+2 — с пенальти (5:2). «Рома»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Стротман, Флоренци, Жерсон, Джеко, Эль-Шаарави (Дефрель, 56), Перотти (Шик, 89), Дженгиз Ундер (Де Росси, 82).«Беневенто»: Пуджони, Коста, Венути, Джимсити, Летиция (Санья, 72), Виола, Сандру, Джуричич (Дель Пинто, 78), Д`Алессандро (Ломбарди, 60), Гильерме, Бриньола.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 11/02
    • «Наполи» обыграл «Лацио» и вернулся на первую строчку
  • 11/02
    • «Интер» в большинстве переиграл «Болонью»
  • 10/02
    • «Ювентус» одержал выездную победу над «Фиорентиной»
  • 10/02
    • Дубль Кутроне помог «Милану» разгромить СПАЛ
  • 08/02
    • Гуарин согласен значительно потерять в зарплате ради возвращения в «Интер»
  • 08/02
    • Лидер «Ювентуса» пропустит матч против «Фиорентины»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Подробный разбор
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Эдмонтон» будет стремиться взять два очка в игре с «Флоридой»
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля
  • 1,61
    •
  • «Чикаго» может прервать серию поражений в игре с «Аризоной»
  • «Аризона» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля
  • 2,17
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 09:40
    • Полузащитник «Кальяри» сломал ногу
  • 08:45
    • Дутт возглавил «Бохум» после четырехлетнего отпуска
  • Сербы сыграют от обороны
  • «Црвена Звезда» — ЦСКА. Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 13 февраля
    • 1,68Завтра в 20:00
  • 01:10
    • «Лион» проиграл «Ренну»
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Хетафе», «Реал» разгромил «Реал Сосьедад»
  • Подробности матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 01:08
  • 00:38
    • «Валенсия» одержала победу в дерби с «Леванте»
  • 23:01
    • «Сельта» не удержала победу над «Эспаньолом»
  • АПЛ. Покер Агуэро, «Арсенал» уступил «шпорам», «МЮ» проиграл в Ньюкасле
  • Подробности матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу
    • Вчера в 22:53
  • 22:35
    • «Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном»
  • 20:08
    • «Барселона» не справилась с «Хетафе»
  • 20:00
    • Оланаре помог «Амкару» одержать победу в контрольном матче
  • 19:52
    • «Страсбург» одержал победу над «Труа»
  • 19:36
    • «Штутгарт» одолел менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 19:22
    • «Интер» в большинстве переиграл «Болонью»
  • 19:15
    • «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» на выезде
  • 18:44
    • «Реал» готовит больше ста миллионов евро на нового голкипера
  • 18:12
    • Левандовски вновь признан футболистом года в Польше
  • 17:57
    • «Хаддерсфилд» прервал серию неудач, разгромив «Борнмут»
  • 16:14
    • «Севилья» минимально обыграла «Жирону»
  • 15:58
    • Насри может перейти в «Зенит»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус