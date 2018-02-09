Марез возобновил тренировки с «Лестером»

Полузащитниквозобновил тренировки в составе своей команды.

Как сообщает Sky Sports, сегодня, 9 февраля, алжирец прибыл на дневные занятия «Лестера».

Напомним, Марез пропустил шесть тренировок и два матча «Лестера» в знак протеста из-за отказа клуба продавать его в «Манчестер Сити» в последний день трансферного окна.

Ранее «Лестер» оштрафовал алжирского хавбека на 240 тысяч фунтов за пропуск тренировок. Футболист понес наказание за то, что без разрешения руководства «лис» и тренерского штаба уехал в Алжир к родственникам и друзьям.

Контракт Мареза с «Лестером» рассчитан до 2020 года.