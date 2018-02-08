Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Божович: Дзюба и Новосельцев показали, что усилят «Арсенал»

    Арсенал Тула РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Миодраг Божович
    На фото:Миодраг Божович
    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги первой недели на втором зимнем сборе в Белеке.

    «Отмечу, что нам очень повезло с погодой. Мы отработали все, что было запланировано. Все футболисты получили одинаковую нагрузку, одинаковую игровую практику.

    Травмированных игроков у нас нет, не считая легкие повреждения, но без этого футбол не обходится.

    Могу сказать, что нет на данный момент у нас ни одного футболиста, который готов к чемпионату. Прошло всего три недели сборов, мы работаем.

    Дзюбу и Новосельцева мы готовили к этой игре, они знали, что полностью ее проведут на поле. Оба футболиста в этом матче показали, что усилят нас в сезоне.

    Не могу назвать состав в игре с "Динамо" экспериментальным. В нашем распоряжении 22 футболиста. Практика и нагрузка у всех должна быть одинаковой.

    Наверное, по каким-то критериям с тбилисцами начинал второй состав. Важно понимать, что в таком сочетании мы вообще играли впервые», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • 08/02
    • «Краснодар» уступил «Видеотону» в дебютном матче Шатова
  • 08/02
    • СМИ: «Спартак» купил Вериссимо за 8,4 миллиона долларов
  • 08/02
    • Арустамян: Две команды РФПЛ хотели взять Мхитаряна в аренду
  • 08/02
    • «Динамо» претендует на полузащитника «Црвены Звезды»
  • 08/02
    • «Зенит» уступил датскому клубу в контрольном матче
  • 07/02
    • Ерохин принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» — «Сент-Луис». Кто победит в битве лидеров Центрального дивизиона?
  • «Виннипег» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля
  • 1,93
    •
  • «Айлендерс» попробуют взять реванш у «Детройта»
  • «Айлендерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля
  • 2,02
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 07:58
    • Российская «молодежка» сыграла вничью с «Баварией»
  • Сумеют ли «малыши» дать отпор грозным парижанам?
  • «Тулуза» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу 10 февраля
    • 1,61Завтра в 19:00
  • Притормозит ли «Атлетико» в Малаге?
  • «Малага» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу 10 февраля
    • 2,70Завтра в 18:15
  • Удастся ли «Вест Хэму» сравняться с «Уотфордом» по очкам?
  • «Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 февраля
    • 1,72Завтра в 18:00
  • Выиграет ли «Эвертон» у неуступчивого «Кристал Пэлас»?
  • «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 февраля
    • 2,13Завтра в 18:00
  • Отличится ли Батшуайи за «Боруссию» в Дортмунде?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Гамбург». Прогноз и ставки на матч 22-го тура немецкой Бундеслиги 10 февраля
    • 2,05Завтра в 17:30
  • Экономия по-британски
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 27-го тура английского первенства по футболу 10 февраля
    • 2,05Завтра в 15:30
  • 01:47
    • «Страсбург» разгромил «Гренобль» в Кубке Франции
  • 01:34
    • «Барселона» сыграет с «Севильей» в финале Кубка Испании
  • 23:56
    • Александр Кержаков стал послом БК «Леон»
  • 23:29
    • Арустамян: Две команды РФПЛ хотели взять Мхитаряна в аренду
  • 23:06
    • FA обвинила нападающего «Вест Бромвича» в расизме
  • 22:12
    • СМИ: «Спартак» купил Вериссимо за 8,4 миллиона долларов
  • 21:26
    • Левандовски хочет перейти в «Реал»
  • 21:01
    • «Краснодар» уступил «Видеотону» в дебютном матче Шатова
  • 18:55
    • «Ростов» сыграл в результативную ничью на сборе в Турции
  • 18:36
    • «Динамо» претендует на полузащитника «Црвены Звезды»
  • 18:01
    • Лидер «Ювентуса» пропустит матч против «Фиорентины»
  • 17:49
    • БК «Леон» поддерживает решение MasterCard
  • 17:43
    • «Зенит» уступил датскому клубу в контрольном матче
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус