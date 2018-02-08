Божович: Дзюба и Новосельцев показали, что усилят «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала»подвел итоги первой недели на втором зимнем сборе в Белеке.

«Отмечу, что нам очень повезло с погодой. Мы отработали все, что было запланировано. Все футболисты получили одинаковую нагрузку, одинаковую игровую практику.

Травмированных игроков у нас нет, не считая легкие повреждения, но без этого футбол не обходится.

Могу сказать, что нет на данный момент у нас ни одного футболиста, который готов к чемпионату. Прошло всего три недели сборов, мы работаем.

Дзюбу и Новосельцева мы готовили к этой игре, они знали, что полностью ее проведут на поле. Оба футболиста в этом матче показали, что усилят нас в сезоне.

Не могу назвать состав в игре с "Динамо" экспериментальным. В нашем распоряжении 22 футболиста. Практика и нагрузка у всех должна быть одинаковой.

Наверное, по каким-то критериям с тбилисцами начинал второй состав. Важно понимать, что в таком сочетании мы вообще играли впервые», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.