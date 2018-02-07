Погребняк проходит просмотр в «Тосно»

Футболист примет участие в товарищеском матче против венгерского «Дебрецена». Напомним, что ранее московское «Динамо» расторгло контракт с форвардом.

«Решения по Погребняку пока нет. Он тренируется сейчас. Но решение примем в конце сбора. Он довольно долго не играл», – сказал гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко изданию «Спорт-Экспресс».

34-летний Погребняк сыграл в этом сезоне всего 25 минут в чемпионате России. За бело-голубых он забил один гол в 17 матчах.

Второй сбор подопечных Дмитрия Парфенова продлится в Турции до 11 февраля.