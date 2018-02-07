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    Гути: В дальнейшем кто-то из игроков «Краснодара» может сыграть в «Реале»

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    Гути
    На фото:Гути
    Главный тренер «Реала» (U19) Гути поделился впечатлениями от стыкового матча Юношеской лиги УЕФА с «Краснодаром».

    Основное время встречи в Краснодаре завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее была мадридская команда — 3:0.

    «Я не ожидал, что всё закончится так, но доволен. В первом тайме у нас были проблемы, но в перерыве мы расставили некоторые моменты и игра изменилась.

    Сначала, когда фанаты кричали: "Краснодар"! "Краснодар!", это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и "Реал". Это помогло.

    Поначалу ребята чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме.

    На самом деле я не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в "Реале".

    Хочу поблагодарить "Краснодар" за то, что они приняли "Реал". Я считаю, что Краснодар — достойный город, здесь невероятный стадион, где можно без проблем тренироваться.

    Думаю, что Испании здесь всё понравится, потому что понравилось нам», — приводит слова Гути Rusfootball.

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