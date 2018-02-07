Гути: В дальнейшем кто-то из игроков «Краснодара» может сыграть в «Реале»

Главный тренер «Реала» (U19)поделился впечатлениями от стыкового матча Юношеской лиги УЕФА с

Основное время встречи в Краснодаре завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее была мадридская команда — 3:0.

«Я не ожидал, что всё закончится так, но доволен. В первом тайме у нас были проблемы, но в перерыве мы расставили некоторые моменты и игра изменилась.

Сначала, когда фанаты кричали: "Краснодар"! "Краснодар!", это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и "Реал". Это помогло.

Поначалу ребята чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме.

На самом деле я не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в "Реале".

Хочу поблагодарить "Краснодар" за то, что они приняли "Реал". Я считаю, что Краснодар — достойный город, здесь невероятный стадион, где можно без проблем тренироваться.

Думаю, что Испании здесь всё понравится, потому что понравилось нам», — приводит слова Гути Rusfootball.