«Спартак» уступил «Интеру» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Московскийпотерпел выездное поражение от миланскогов стыковом матче пути Лиги чемпионов Юношеской лиги УЕФА за выход в 1/8 финала турнира.

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти итальянцы победили — 3:1.

В составе «нерадзурри» голами в основное время отметились Ксиан Эммерс и Йенс Одгор, еще один гол защитник красно-белых Даниил Петрунин забил в свои ворота.

За «Спартак» отличились Солтмурад Бакаев, Данила Прошляков и Александр Руденко.

«Интер» вышел в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, «Спартак» покинул турнир.