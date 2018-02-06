«Спартак» уступил «Интеру» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти итальянцы победили — 3:1.
В составе «нерадзурри» голами в основное время отметились Ксиан Эммерс и Йенс Одгор, еще один гол защитник красно-белых Даниил Петрунин забил в свои ворота.
За «Спартак» отличились Солтмурад Бакаев, Данила Прошляков и Александр Руденко.
«Интер» вышел в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, «Спартак» покинул турнир.
Юношеская лига УЕФА. Стыковой матч
«Интер» (Италия) — «Спартак» (Россия) — 3:3 д.в. (1:2, 2:1, 0:0). Пенальти — 3:1
Голы: Эммерс, 12 (1:0). Бакаев, 29 (1:1). Прошляков, 37 (1:2). Одгор, 83 (2:2). Петрунин, 86 — в свои ворота (3:2). Руденко, 88 — с пенальти (3:3). Серия пенальти: Колидио — 1:0. Миронов — 1:1. Пинамонти — 2:1. Мазуров — 2:1 (вратарь). Эммерс — 3:1. Лопатин — 3:1 (вратарь). Ровер — 3:1 (штанга). Петрунин — 3:1 (мимо). «Интер»: Декич, Цаппа, Беттелла, Ломбардони, Сала, Бриньоли (Ровер, 37), Скиро (Рада, 59), Эммерс, Дзаньоло (Одгор, 75), Пинамонти, Колидио.«Спартак»: Максименко, Рассказов, Миронов, Петрунин, Иванов, Володкин, Калачевский, Игнатов (Лопатин, 90+2), Бакаев (Мазуров, 89), Прошляков, Руденко.Предупреждения: Бриньоли, 22. Петрунин, 33. Скиро, 58. Ломбардони, 73. Бакаев, 80. Прошляков, 85.