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    Сборную Казахстана может возглавить Славен Билич

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    Славен Билич
    На фото:Славен Билич
    Бывший наставник «Вест Хэма» Славен Билич может возглавить сборную Казахстана, сообщает kazfootball.kz. Отмечается, что руководители федерации уже провели несколько бесед с агентом хорватского специалиста. Речь идет о назначении Билича на пост главного тренера национальной команды Казахстана на ближайшие два года.

    Напомним, должность главного тренера сборной Казахстана стала вакантной 22 января после ухода Александра Бородюка. Российский специалист проработал со сборной Казахстана меньше года. Под его руководством национальная команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одну игру свела вничью.

    Билич работал с «молотобойцами» с 2015 по 2017 год. И был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. У него уже есть опыт работы со сборными – с 2006 по 2012 год он возглавлял команду Хорватии.

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