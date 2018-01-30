Сборную Казахстана может возглавить Славен Билич

Напомним, должность главного тренера сборной Казахстана стала вакантной 22 января после ухода Александра Бородюка. Российский специалист проработал со сборной Казахстана меньше года. Под его руководством национальная команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одну игру свела вничью.
Билич работал с «молотобойцами» с 2015 по 2017 год. И был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. У него уже есть опыт работы со сборными – с 2006 по 2012 год он возглавлял команду Хорватии.