СМИ: ЦСКА хочет продать Оланаре

ЦСКА планирует отказаться от услуг нападающего, информирует AOIFootball.

23-летний форвард близок к переходу в один из клубов MLS.

По информации источника, затянувшийся трансфер Оланаре не позволяет закрыть сделку по аренде нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы​.

Ранее Муса сообщил, что в скором времени присоединится к ЦСКА на правах аренды до конца сезона.

Напомним, нигериец выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России, а также стал обладателем национального кубка.

Оланаре в нынешнем сезоне провел 7 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.