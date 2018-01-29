«Уотфорд» усилится нападающим «Барселоны»

Нападающий «Барселоны»в ближайшее время подпишет контракт с, сообщает Sport.es

По информации источника, английский клуб арендует 23-летнего игрока сине-гранатовых до конца сезона.

Отмечается, что агент Деулофеу уже встречался с руководством клуба АПЛ. Нападающий решил принять предложение «Уотфорда», поскольку в клубе гарантировали ему получение игровой практики.

Существует вероятность, при которой он может сыграть за новый клуб уже 31 января во встрече 25-го тура чемпионата против «Сток Сити».

Деулофеу является воспитанником «Барселоны». Он не сумел закрепиться в составе каталонцев и выступал за «Эвертон», «Севилью» и «Милан».

Летом прошлого года «Барселона» выкупила контракт игрока у «Эвертона». В этом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.