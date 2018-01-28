Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Болонью»

В матче 22-го тура итальянской Серии Аодержал домашнюю победу над— 3:1.

Уже на первой минуте матча счет открыли гости — отличился аргентинский нападающий Родриго Паласио.

Но на 5-й минуте сенегальский защитник «Болоньи» Ибраима Мбайе срезал мяч в свои ворота, сравняв счет.

На 37-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал бельгиец Дрис Мертенс. А на 59-й минуте Мертенс оформил дубль, установив окончательный счет.

После этого матча «Наполи» с 57 очками взглавляет таблицу, а «Болонья» на 12-м месте — 27 очков.

Другие матчи

«Торино» – «Беневенто» 3:0

«Кротоне» – «Кальяри» 1:1

«Фиорентина» – «Верона» 1:4

«Дженоа» – «Удинезе» 0:1