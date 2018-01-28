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    Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Болонью»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» одержал домашнюю победу над «Болоньей» — 3:1.

    Уже на первой минуте матча счет открыли гости — отличился аргентинский нападающий Родриго Паласио.

    Но на 5-й минуте сенегальский защитник «Болоньи» Ибраима Мбайе срезал мяч в свои ворота, сравняв счет.

    На 37-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал бельгиец Дрис Мертенс. А на 59-й минуте Мертенс оформил дубль, установив окончательный счет.

    После этого матча «Наполи» с 57 очками взглавляет таблицу, а «Болонья» на 12-м месте — 27 очков.

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