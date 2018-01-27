ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В «Балтике» ждут основной состав «Шальке» на выставочный матч

    Товарищеские матчи Балтика ФНЛ Футбол России Шальке 04 Бундеслига Футбол Германии Календарь ФНЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко
    На фото:Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко
    Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая поделился мнением о предстоящем домашнем товарищеском матче с «Шальке».

    «Балтика» и «Шальке» сыграют на новом стадионе в Калининграде 22 марта.

    Экс-игрок «Локомотива» и «Урала» перешел в «Балтику»

    «Мы никого не боимся! И на поле 22 марта выйдем с одной задачей — победить и организовать праздник всем калининградским любителям футбола. Отдельно хочу поблагодарить коллег из "Кубани", которые пошли нам навстречу и перенесли календарную игру первенства на два дня.

    А что касается ваших слов о "заштатном клубе из третьего десятка российского футбола", то надо ломать свой провинциальный менталитет. Для любого калининградца "Балтика" должна быть командой номер один. А футболисты, в свою очередь, обязаны понимать, что их болельщики — лучшие в мире. Как только все вместе мы это осознаем, у нас всегда будет полный стадион.

    Да, сборников там не будет. Но кого из футболистов "Шальке" вызовут под знамена национальных команд в марте, не знает никто. Запланировано, что "Шальке" сыграет в Калининграде в самом боевом составе», – сказал Лепсая в интервью «Клопс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 27/01
    • «Краснодар» проведет три контрольных матча на сборе в Испании
  • 26/01
    • «Краснодар» проиграл «Астане» в контрольном матче
  • 26/01
    • Анюков и Кержаков полетят с «Зенитом-2» на сбор в Турцию, Дзюба – нет
  • 25/01
    • БК «Леон» ищет новых клиентов через спонсорство клубов
  • 25/01
    • Щербаков полетел на второй сбор «Спартака» вместо Джикии
  • 25/01
    • Худшая команда ФНЛ усилилась Ребко и Кузнецовым
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страны«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира
    Подробный разбор
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    •
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Час Х для «Реала»
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 января
  • 6,35
    •
  • «Манчестер Сити» сохранит шансы на четыре трофея
  • «Кардифф» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 28 января
  • 4,00
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:10
    • «Ростов» может побороться с «Тосно» за Погребняка
  • 13:52
    • «Зенит» может арендовать Гайтана
  • 13:48
    • Определен состав сборной России по мини-футболу на ЧЕ-2018
  • 13:36
    • «Крылья Советов» проиграли в контрольном поединке
  • Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»
  • Московский клуб планирует расстаться с нападающим
    • 13:32
  • 13:21
    • «Краснодар» проведет три контрольных матча на сборе в Испании
  • 13:02
    • Венгер: Почеттино ввели в заблуждение. Я вовсе не говорил о «Тоттенхэме»
  • 12:41
    • Дзюба и Новосельцев сегодня могут перейти в тульский «Арсенал»
  • Будет ли победа в новом году?
  • СПАЛ — «Интер». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Италии по футболу 28 января
    • 1,67Завтра в 14:30
  • 11:59
    • Обухов: Рад, что оказался в таком сильном клубе, как «Арсенал»
  • 11:45
    • Клопп: Не уверен, что Старридж будет играть, если останется
  • 11:12
    • Тошич: Вернблум говорил, что вернется в Швецию по окончании контракта
  • 10:54
    • «Ростов» отправился на сбор в Турцию
  • 10:36
    • Шалимов доволен сбором в Абу-Даби
  • 10:24
    • «Динамо» рассчитывает на обещанные банком 600 млн рублей
  • Повторится результат, но не счет
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч 22-го тура итальянского первенства по футболу 28 января
    • 2,87Завтра в 20:00
  • 10:12
    • Тошич: С Максимовичем российский чемпионат обретет еще одну звезду
  • Ставим по тенденции
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января
    • 1,98Завтра в 22:45
  • От нищебродства до тотала
  • «Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Примеры 28 января
    • 1,74Завтра в 20:30
  • Разгрома не будет
  • «Атлетико» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января
    • 2,07Завтра в 18:15
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус