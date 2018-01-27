В «Балтике» ждут основной состав «Шальке» на выставочный матч

Генеральный директор «Балтики»поделился мнением о предстоящем домашнем товарищеском матче с «Шальке».

«Балтика» и «Шальке» сыграют на новом стадионе в Калининграде 22 марта.

Экс-игрок «Локомотива» и «Урала» перешел в «Балтику»

«Мы никого не боимся! И на поле 22 марта выйдем с одной задачей — победить и организовать праздник всем калининградским любителям футбола. Отдельно хочу поблагодарить коллег из "Кубани", которые пошли нам навстречу и перенесли календарную игру первенства на два дня.

А что касается ваших слов о "заштатном клубе из третьего десятка российского футбола", то надо ломать свой провинциальный менталитет. Для любого калининградца "Балтика" должна быть командой номер один. А футболисты, в свою очередь, обязаны понимать, что их болельщики — лучшие в мире. Как только все вместе мы это осознаем, у нас всегда будет полный стадион.

Да, сборников там не будет. Но кого из футболистов "Шальке" вызовут под знамена национальных команд в марте, не знает никто. Запланировано, что "Шальке" сыграет в Калининграде в самом боевом составе», – сказал Лепсая в интервью «Клопс».