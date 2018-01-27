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    «Депортиво» в меньшинстве упустил победу над «Леванте»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Депортиво» в домашнем матче 21-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Леванте» — 2:2.

    Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте благодаря точному удару Адриана Лопеса. На 34-й минуте они остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Сельсо Борхес.

    Играя вдесятером, команда из Ла-Коруньи забила вновь на 45-й минуте усилиями Флорина Андоне.

    Впрочем, во втором тайме гости смогли избежать поражения — на 80-й минуте Иван Лопес один мяч отыграл, а через несколько минут он оформил дубль.

    В турнирной таблице «Депортиво» занимает 18-е место (17 очков), а «Леванте» — 16-е (19 очков).

    Чемпионат Испании. 21-й тур
    «Депортиво» — «Леванте» — 2:2 (2:0)
    Голы: 1:0 – 19 Адриан, 2:0 – 45 Андоне, 2:1 – 80 Иви Лопес, 2:2 – 84 Иви Лопес.«Депортиво»: Мартинес, Хуанфран, Шер, Сидней (Боведа, 24), Луизинью, Гильерме, Борхес, Перес (Вальверде, 41), Хиль (Наварро, 76), Адриан, Андоне.«Леванте»: Оласабаль, Коке (Боатенг, 46), Кабако, Родригес, Луна, Дукуре (Марти, 46), Лерма (Барди, 51), Джейсон, Кампанья, Моралес, Иви Лопес.Предупреждения: Борхес (3), Луизинью (17), Лерма (30), Дукуре (36), Родригес (48), Кампанья (57), Марти (61), Гильерме (72), Андоне (85), Мартинес (88), Шер (88).Удаление: Борхес (34).
    Повторенье – мать мученья«Депортиво» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Ла-Лиги 27 января
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