«Депортиво» в меньшинстве упустил победу над «Леванте»

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте благодаря точному удару Адриана Лопеса. На 34-й минуте они остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Сельсо Борхес.
Играя вдесятером, команда из Ла-Коруньи забила вновь на 45-й минуте усилиями Флорина Андоне.
Впрочем, во втором тайме гости смогли избежать поражения — на 80-й минуте Иван Лопес один мяч отыграл, а через несколько минут он оформил дубль.
В турнирной таблице «Депортиво» занимает 18-е место (17 очков), а «Леванте» — 16-е (19 очков).
Чемпионат Испании. 21-й тур
«Депортиво» — «Леванте» — 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 – 19 Адриан, 2:0 – 45 Андоне, 2:1 – 80 Иви Лопес, 2:2 – 84 Иви Лопес.«Депортиво»: Мартинес, Хуанфран, Шер, Сидней (Боведа, 24), Луизинью, Гильерме, Борхес, Перес (Вальверде, 41), Хиль (Наварро, 76), Адриан, Андоне.«Леванте»: Оласабаль, Коке (Боатенг, 46), Кабако, Родригес, Луна, Дукуре (Марти, 46), Лерма (Барди, 51), Джейсон, Кампанья, Моралес, Иви Лопес.Предупреждения: Борхес (3), Луизинью (17), Лерма (30), Дукуре (36), Родригес (48), Кампанья (57), Марти (61), Гильерме (72), Андоне (85), Мартинес (88), Шер (88).Удаление: Борхес (34).