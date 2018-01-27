«Депортиво» в меньшинстве упустил победу над «Леванте»

в домашнем матче 21-го тура испанской Примеры сыграл вничью с— 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте благодаря точному удару Адриана Лопеса. На 34-й минуте они остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Сельсо Борхес.

Играя вдесятером, команда из Ла-Коруньи забила вновь на 45-й минуте усилиями Флорина Андоне.

Впрочем, во втором тайме гости смогли избежать поражения — на 80-й минуте Иван Лопес один мяч отыграл, а через несколько минут он оформил дубль.

В турнирной таблице «Депортиво» занимает 18-е место (17 очков), а «Леванте» — 16-е (19 очков).