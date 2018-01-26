«Барселона» обыграла «Эспаньол» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испанииодержала домашнюю победу над— 2:0.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте. Месси сыграл по правому краю на Видаля, который вырезал отличный навес по границе вратарской, где без опеки оказался Луис Суарес, головой расстрелявший ворота.

На 25-й минуте Лионель Месси подхватил мяч на границе чужой штрафной, оставив в дураках двух защитников «Эспаньола» и пробил с рикошетом от Налдо мимо Пау Лопеса в ворота.

В этой встрече дебютировал новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Бразилец появился на поле на 68-й минуте, заменив Андреса Иньесту.

Первый матч закончился домашней победой «Эспаньола» со счетом 1:0. По сумме двух матчей «Барселона» вышла в полуфинал. Соперника каталонцы узнают по итогам жеребьевки.