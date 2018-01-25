«Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка лиги

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.

Уже на 7-й минуте гости открыли счет. Провалился центр обороны «Арсенала», прозевав рывок Эдена Азара на проникающий пас Педро, а бельгиец легко реализовал выход на свидание с Оспиной.

На 11-й минуте счет сравнялся. Монреаль после навеса с углового освободился от опеки и пробил с рикошетом от защитника «Челси» Антонио Рюдигера, мяч удивительным образом залетел в створ ворот обескураженного Кабальеро.

На 60-й минуте Ляказетт зацепился за мяч на краю штрафной и из-под соперника, не без помощи рикошета, прострелил во вратарскую «Челси», где здорово сыграл Гранит Джака, подправив мяч в ворота.

В первой встрече на поле «синих» команды сыграли вничью — 0:0.

В финале турнира «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити», который в полуфинале прошёл «Бристоль Сити». Решающая игра Кубка лиги состоится 25 февраля.