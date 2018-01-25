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    «Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Челси Арсенал
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Челси» (2:1) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.

    Уже на 7-й минуте гости открыли счет. Провалился центр обороны «Арсенала», прозевав рывок Эдена Азара на проникающий пас Педро, а бельгиец легко реализовал выход на свидание с Оспиной.

    На 11-й минуте счет сравнялся. Монреаль после навеса с углового освободился от опеки и пробил с рикошетом от защитника «Челси» Антонио Рюдигера, мяч удивительным образом залетел в створ ворот обескураженного Кабальеро.

    На 60-й минуте Ляказетт зацепился за мяч на краю штрафной и из-под соперника, не без помощи рикошета, прострелил во вратарскую «Челси», где здорово сыграл Гранит Джака, подправив мяч в ворота.

    В первой встрече на поле «синих» команды сыграли вничью — 0:0.

    В финале турнира «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити», который в полуфинале прошёл «Бристоль Сити». Решающая игра Кубка лиги состоится 25 февраля.

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч
    «Арсенал» — «Челси» — 2:1 (1:1)
    Голы: Азар, 7 (0:1). Рюдигер, 12 — в свои ворота (1:1). Джака, 60 (2:1).«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Уилшир, Езил, Ивоби (Колашинац, 84), Ляказетт (Рэмси, 84).«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 72), Бакайоко, Канте, Виллиан (Баркли, 30), Азар, Алонсо, Педро (Батшуайи, 65).Предупреждения: Азар, 17. Уилшир, 31. Мозес, 62. Монреаль, 66.
    Все переменится – надо надеяться«Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Кубка Футбольной лиги Англии 24 января
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