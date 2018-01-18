Заболотный: Федун прилично меня распиарил

Новичок «Зенита» и экс-игрок «Тосно»поделился мнением о ничьей со «Спартаком» (2:2) в сентябрьском матче РФПЛ.

«Перед матчем Бесчастных сказал: "Ребята, вы запомните эту игру на всю жизнь. А если еще и выиграете – войдете в историю". До 80-й минуты я, честно, даже не подозревал, что "Тосно" способен на чудо. Но мы играли на пределе возможностей – и это чудо заслужили. Это пока самый запоминающийся момент в карьере.

Реплика Федуна? Возможно, кто-то и счел его слова оскорбительными – я посмеялся и только. Я ему еще и обязан – за то, что прилично меня распиарил. Отдельное спасибо – за хорошую мотивацию. Жаль, во второй части чемпионата не встретимся со "Спартаком" (улыбается)», — сказал Заболотный «Чемпионату».

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«Об интересе "Зенита" сообщил агент – как ни смешно прозвучит, после 0:5 на "Крестовском". От предложения лучшего клуба России, борьбы за чемпионство мало кто откажется. Я свое решение принял сразу – оставалось клубам договориться.

Первые ощущения – как в сборной. Класс игроков, отдача – все на высочайшем уровне. Выкладываться надо на 120 процентов. Но я думаю, адаптация пройдет быстро, и все будет отлично.

Аргентинцам мои тату понравились – мы в одной "мафии" теперь. Пятерочку мне отбили. "Красавчик", — говорят. Думал, звездные, оказалось – классные ребята…», — добавил нападающий.