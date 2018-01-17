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    Педро Роша назвал слова Джикии безобидной шуткой

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    Георгий Джикия
    На фото:Георгий Джикия
    Нападающий «Спартака» Педро Роша считает, что из инцидента с защитником команды Георгием Джикией не стоит раздувать скандал.

    Напомним, 13 января клубный Twitter «красно-белых» вел Джикия. Футболист опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиса Адриано, Фернандо и Педро Роши: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце!» Впоследствии «Спартак» удалил запись и сделал заявление, в котором принес «извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть».

    Эта ситуация будет рассмотрена 25 января на заседании комитета по этике РФС.

    «Это была всего лишь безобидная шутка. Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в "Спартаке" его нет. У нас в команде собраны веселые ребята, которые постоянно шутят друг над другом. Те, кто не понимают шуток, не должны делать из этого скандал», — цитирует ТАСС Рошу.

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