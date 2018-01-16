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    «Бетис» вырвал победу у «Леганеса»

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    «Бетис»
    На фото:«Бетис»
    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле выиграл у «Леганеса» — 3:2.

    В составе «Бетиса» отличились хавбеки Кристиан Тельо и Хоакин Санчес, а также форвард Рубен Кастро, который реализовал пенальти.

    За «Леганес» забивали полузащитники Херард Гумбау и Хавьер Эрасо.

    «Бетис» с 27 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице, а «Леганес» — на 13-м с 24 очками.

    Чемпионат Испании. 19-й тур
    «Бетис» — «Леганес» — 3:2 (2:1)
    Голы: Тельо, 20 (1:0). Хоакин, 40 (2:0). Херард Гумбау, 44 (2:1). Эрасо, 71 (2:2). Рубен Кастро, 83 — с пенальти (3:2).«Бетис»: Адан, Амат, Дурмиси, Хоакин, Хави Гарсия, Гуардадо, Будебуз (Камараса, 65), Руис, Франсис Герреро (Тошка, 90+1), Тельо, Леон (Рубен Кастро, 75).«Леганес»: Куэльяр, Рауль Гарсия, Дос Сантос (Мантовани, 24), Сальдуа, Бустинса, Омар (Бовю, 85), Брашанац (Габриэл, 62), Херард Гумбау, Эрасо, Амрабат, Герреро.Предупреждения: Будебуз, 54. Эрасо, 82. Куэльяр, 83. Херард Гумбау, 89. Дурмиси, 90+1.
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