«Бетис» вырвал победу у «Леганеса»

В матче 19-го тура чемпионата Испаниина своем поле выиграл у— 3:2.

В составе «Бетиса» отличились хавбеки Кристиан Тельо и Хоакин Санчес, а также форвард Рубен Кастро, который реализовал пенальти.

За «Леганес» забивали полузащитники Херард Гумбау и Хавьер Эрасо.

«Бетис» с 27 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице, а «Леганес» — на 13-м с 24 очками.