«Бетис» вырвал победу у «Леганеса»

В составе «Бетиса» отличились хавбеки Кристиан Тельо и Хоакин Санчес, а также форвард Рубен Кастро, который реализовал пенальти.
За «Леганес» забивали полузащитники Херард Гумбау и Хавьер Эрасо.
«Бетис» с 27 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице, а «Леганес» — на 13-м с 24 очками.
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Бетис» — «Леганес» — 3:2 (2:1)
Голы: Тельо, 20 (1:0). Хоакин, 40 (2:0). Херард Гумбау, 44 (2:1). Эрасо, 71 (2:2). Рубен Кастро, 83 — с пенальти (3:2).«Бетис»: Адан, Амат, Дурмиси, Хоакин, Хави Гарсия, Гуардадо, Будебуз (Камараса, 65), Руис, Франсис Герреро (Тошка, 90+1), Тельо, Леон (Рубен Кастро, 75).«Леганес»: Куэльяр, Рауль Гарсия, Дос Сантос (Мантовани, 24), Сальдуа, Бустинса, Омар (Бовю, 85), Брашанац (Габриэл, 62), Херард Гумбау, Эрасо, Амрабат, Герреро.Предупреждения: Будебуз, 54. Эрасо, 82. Куэльяр, 83. Херард Гумбау, 89. Дурмиси, 90+1.