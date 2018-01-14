«Малага» объявила имя нового главного тренера

Пресс-службасообщает о том, что новым главным тренером клуба назначен. 51-летний специалист будет работать в команде до конца текущего сезона. Отметим, что будучи игроком, Гонсалес выступал за «Малагу» в сезоне 1995/96.

В сезоне-2015/16 Лопес спас от вылета из Примеры «Гранаду», которая под руководством специалиста финишировала на 16-м месте в турнирной таблице.

Напомним, 13 января с поста главного тренера «Малаги» был уволен Мичель Гонсалес. После 19 матчей «анчоусы» (11 очков) занимают предпоследнее место в чемпионате Испании.