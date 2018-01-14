«Сельта» в гостях победила «Леванте»

на своем поле проиграл(0:1) в матче 19-го тура испанской Примеры. Автором единственного гола стал полузащитник клуба из Виго

Хозяева не смогли победить в седьмом матче турнира подряд, а «кельты» прервали безвыигрышную серию, которая составляла три встречи подряд.

«Сельта», набрав 25 очков, поднялась на десятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте», который имеет в активе 18 баллов, находится на 16-й строчке. От зоны вылета команду отделяют 3 очка.