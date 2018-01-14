«Сельта» в гостях победила «Леванте»

Хозяева не смогли победить в седьмом матче турнира подряд, а «кельты» прервали безвыигрышную серию, которая составляла три встречи подряд.
«Сельта», набрав 25 очков, поднялась на десятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте», который имеет в активе 18 баллов, находится на 16-й строчке. От зоны вылета команду отделяют 3 очка.
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Леванте» – «Сельта» – 0:1 (0:1)
Гол: Систо, 37 (0:1).«Леванте»: Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Дукуре (Барди, 84), Кампанья (Хасон, 46), Моралес, Лерма, Иви Лопес (Нано, 79), Боатенг.«Сельта»: Рубен Бланко, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Радойя, 72), Эрнандес, Лоботка, Систо (Мендес, 81), Аспас, М.Гомес (С.Гомес, 87).Предупреждения: Моралес, 21. Эрнандес, 78. Дукуре, 80. М.Гомес, 87. Луна, 87. Коке, 88. Рубен Бланко, 90+4.Судья: Альварес Искиэрдо.