«Арсенал» без Санчеса проиграл «Борнмуту»

потерпел поражение отв выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 2:1.

«Канониры» вышли вперед на 52-й минуте, когда Алекс Ивоби длинной передачей запустил в прорыв Эктора Бельерина, тот ворвался в штрафную площадь и с острого угла поразил чужие ворота, а помог ему в этом рикошет от голкипера.

«Вишни» отыгрались на 70-й минуте. Райан Фрейзер прошел по правому флангу и выполнил прострел в центр, Каллум Уилсон опередил Петра Чеха и отправил мяч в пустые ворота.

Еще через четыре минуты хозяева получили минимальный перевес. Уилсон сделал скидку на Джордона Айба, который удачно пробил по воротам в противоход Чеху.

Отметим, что за лондонцев в этой встрече не играл форвард Алексис Санчес.

После этого матча «Арсенал» остался на шестом месте в турнирной таблице (39 очков). «Борнмут» поднялся на 13-ю позицию (24 очка).