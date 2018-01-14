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    «Арсенал» без Санчеса проиграл «Борнмуту»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 2:1.

    «Канониры» вышли вперед на 52-й минуте, когда Алекс Ивоби длинной передачей запустил в прорыв Эктора Бельерина, тот ворвался в штрафную площадь и с острого угла поразил чужие ворота, а помог ему в этом рикошет от голкипера.

    «Вишни» отыгрались на 70-й минуте. Райан Фрейзер прошел по правому флангу и выполнил прострел в центр, Каллум Уилсон опередил Петра Чеха и отправил мяч в пустые ворота.

    Еще через четыре минуты хозяева получили минимальный перевес. Уилсон сделал скидку на Джордона Айба, который удачно пробил по воротам в противоход Чеху.

    Отметим, что за лондонцев в этой встрече не играл форвард Алексис Санчес.

    После этого матча «Арсенал» остался на шестом месте в турнирной таблице (39 очков). «Борнмут» поднялся на 13-ю позицию (24 очка).

    Чемпионат Англии. 23-й тур
    «Борнмут» — «Арсенал» — 2:1 (0:0)
    Голы: 0:1 – 52 Бельерин, 1:1 – 70 Уилсон, 2:1 – 74 Айб.«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс (Муссе, 63), Фрэнсис, Айб (Пью, 86), Кук, Фрэйзер, Гослинг, Смит, Уилсон (Афобе, 90+1).«Арсенал»: Чех, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Чемберс (Рэмзи, 74), Джака, Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Ивоби (Уолкотт, 76), Уэлбек, Ляказетт.Предупреждения: Гослинг (21), Фрэнсис (31), Джака (56), Уилшер (71).
    Ждем поздних голов«Борнмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английского первенства по футболу 14 января
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