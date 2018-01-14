«Севилья» потерпела поражение от «Алавеса»

В турнирной таблице «Севилья» занимает шестое место (29 очков), а «Алавес» — 17-е (18 очков).

Андалузская команда потерпела второе подряд поражение в Примере под руководством Винченцо Монтеллы, который возглавил команду в конце декабря.

С 83-й минуты «Алавес» играл вдесятером после того, как Рубен Дуарте получил вторую желтую карточку.

Единственный гол в этой встрече на 52-й минуте забил игрок хозяев Ману .

«Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января

Монтелла одержит первую победу в Примере «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января

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