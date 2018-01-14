«Севилья» потерпела поражение от «Алавеса»

Единственный гол в этой встрече на 52-й минуте забил игрок хозяев Ману.
С 83-й минуты «Алавес» играл вдесятером после того, как Рубен Дуарте получил вторую желтую карточку.
Андалузская команда потерпела второе подряд поражение в Примере под руководством Винченцо Монтеллы, который возглавил команду в конце декабря.
В турнирной таблице «Севилья» занимает шестое место (29 очков), а «Алавес» — 17-е (18 очков).
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Алавес» — «Севилья» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 52 Ману Гарсия.«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли, Ибаи Гомес (Собрино, 90), Пина, Ману Гарсия, Педраса, Мунир (Мубарак, 85), Гвидетти (Перес, 76).«Севилья»: Рико, Кьер, Кароль, Меркадо (Коршья, 84), Лангле, Гайс (Сарабия, 62), Писарро, Банега, Навас (Муриэль, 73), Нолито, Бен-Йеддер.Предупреждения: Дуарте (24), Пина (55), Лангле (65), Кьер (72), Ману Гарсия (90), Эли (90).Удаление: Дуарте (83).