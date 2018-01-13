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    «Марсель» крупно обыграл «Ренн»

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    «Марсель»
    На фото:«Марсель»
    В гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде разгромил «Ренн» со счетом 3:0.

    По одному голу забили Валер Жермен, Морган Сансон и Флорьян Товен.

    «Марсель» занимает четвертое место в чемпионате Франции, уступая «Монако» и «Лиону» только по дополнительным показателям. «Ренн» расположился на девятой строчке.

    Чемпионат Франции. 20-й тур
    «Ренн» – «Марсель» – 0:3 (0:2)
    Голы: Жермен, 35 (0:1). Сансон, 45 (0:2). Товен, 82 (0:3).Нереализованный пенальти: Товен (Марсель), 28 (вратарь)«Ренн»: Коубек, Мексер, Траоре (Зеффан, 81), Бенсебаини, Желен, Андре, Хазри (Брандон, 40), Юну, Буриго, Леа Силики, И.Сарр (Амальфитано, 77).«Марсель»: Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Бедимо, 85), Б.Сарр, Пайет (Замбо, 68), Жермен (Нжи, 75), Окампос.Предупреждения: Андре, 35. Луиз Густаву, 63. Сансон, 65.
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