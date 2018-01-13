«Марсель» крупно обыграл «Ренн»

По одному голу забили Валер Жермен, Морган Сансон и Флорьян Товен.
«Марсель» занимает четвертое место в чемпионате Франции, уступая «Монако» и «Лиону» только по дополнительным показателям. «Ренн» расположился на девятой строчке.
Чемпионат Франции. 20-й тур
«Ренн» – «Марсель» – 0:3 (0:2)
Голы: Жермен, 35 (0:1). Сансон, 45 (0:2). Товен, 82 (0:3).Нереализованный пенальти: Товен (Марсель), 28 (вратарь)«Ренн»: Коубек, Мексер, Траоре (Зеффан, 81), Бенсебаини, Желен, Андре, Хазри (Брандон, 40), Юну, Буриго, Леа Силики, И.Сарр (Амальфитано, 77).«Марсель»: Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Бедимо, 85), Б.Сарр, Пайет (Замбо, 68), Жермен (Нжи, 75), Окампос.Предупреждения: Андре, 35. Луиз Густаву, 63. Сансон, 65.