«Марсель» крупно обыграл «Ренн»

«Марсель» занимает четвертое место в чемпионате Франции, уступая «Монако» и «Лиону» только по дополнительным показателям. «Ренн» расположился на девятой строчке.

По одному голу забили Валер Жермен, Морган Сансон и Флорьян Товен .

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