«Монако» пробился в полуфинал Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франциипотерпела домашнее поражение от— 1:2.

Монегаски открыли счет уже на 3-й минуте матча. Кейта получил мяч на правом углу штрафной площади и выполнил подачу к линии вратарской, Тома Лемар удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота.

На 18-й минуте «Ницца» отыгралась. Сент-Максимин с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Монако», Алассан Плеа принял мяч и отправил его в ближний угол ворот, Диего Бенальо не выручил.

А на 37-й минуте Кейта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Ниццы», Адама Дьякаби в борьбе с защитниками в касание пробил по воротам, мяч полетел в самый угол ворот, голкипер Вальтер Бенитес был бессилен.

Монегаски стали первыми полуфиналистами турнира. Остальные четвертьфинальные матчи пройдут в среду.