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    «Монако» пробился в полуфинал Кубка Франции

    Монако Ницца
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 1/4 финала Кубка Франции «Ницца» потерпела домашнее поражение от «Монако» — 1:2.

    Монегаски открыли счет уже на 3-й минуте матча. Кейта получил мяч на правом углу штрафной площади и выполнил подачу к линии вратарской, Тома Лемар удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота.

    На 18-й минуте «Ницца» отыгралась. Сент-Максимин с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Монако», Алассан Плеа принял мяч и отправил его в ближний угол ворот, Диего Бенальо не выручил.

    А на 37-й минуте Кейта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Ниццы», Адама Дьякаби в борьбе с защитниками в касание пробил по воротам, мяч полетел в самый угол ворот, голкипер Вальтер Бенитес был бессилен.

    Монегаски стали первыми полуфиналистами турнира. Остальные четвертьфинальные матчи пройдут в среду.

    Кубок Франции. 1/4 финала
    «Ницца» — «Монако» — 1:2 (1:2)
    Голы: Лемар, 3 (0:1). Плеа, 18 (1:1). Диакаби, 37 (1:2).«Ницца»: Бенитес, Данте, Ле Маршан, Бюрнер, Сарр, Плеа, Сери (Козьелло, 81), Лис Мелу (Сиприен, 68), Тамез, Сен-Максимен, Срарфи (Ганаго, 77).«Монако»: Бенальо, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жоау Моутинью, Лемар, Каррильо (Йоветич, 61), Кейта (Н`Дорам, 89), Диакаби (Маркуш Лопеш, 67).Предупреждения: Бюрнер, 12. Диакаби, 45. Маркуш Лопеш, 80.
    Реверанс Жардима для «Ниццы»«Ницца» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка лиги Франции 9 января
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