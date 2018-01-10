Экс-наставник БАТЭ вошел в тренерский штаб ЦСКА

Бывший главный тренер БАТЭофициально вошел в тренерский штаб ЦСКА под руководством

«Получив приглашение от Виктора Михайловича, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять.

Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде.

Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу.

Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься.

Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждет напряженный график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках», – сказал Ермакович клубной пресс-службе.

Сразу после игровой карьеры Ермакович вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко в БАТЭ, которому и ассистировал вплоть до октября 2013 года.

После того как Гончаренко принял предложение краснодарской «Кубани», Ермакович был утвержден на должность главного тренера БАТЭ.

За четыре с небольшим года самостоятельной работы он выиграл с борисовчанами 10 трофеев (5 раз становился чемпионом Беларуси, 1 раз – обладателем Кубка, 4 – обладателем Суперкубка Беларуси).

Помимо этого, Ермакович выводил БАТЭ в групповой этап Лиги чемпионов (2014, 2015) и Лиги Европы (2017). В 2015 году он был признан лучшим тренером Беларуси.