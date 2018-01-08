ПСЖ разгромил «Ренн» в Кубке Франции

Единственный мяч «Ренна» забил при счете 0:4 Бенжамен Буриго , реализовавший пенальти в ворота ПСЖ.

В составе парижан дубли на свой счет записали Киллиан Мбаппе, Анхель Ди Мария и Неймар .

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