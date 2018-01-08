ПСЖ разгромил «Ренн» в Кубке Франции

В составе парижан дубли на свой счет записали Киллиан Мбаппе, Анхель Ди Мария и Неймар.
Единственный мяч «Ренна» забил при счете 0:4 Бенжамен Буриго, реализовавший пенальти в ворота ПСЖ.
Кубок Франции. 1/32 финала
«Ренн» — «ПСЖ» — 1:6 (0:4)
Голы: Мбаппе, 9 (0:1). Неймар, 17 (0:2). Ди Мария, 24 (0:3). Неймар, 43 (0:4). Буриго, 66 — с пенальти (1:4). Ди Мария, 74 (1:5). Мбаппе, 75 (1:6).«Ренн»: Диалло, Данзе, Мексер, Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Андре, Хазри (Сарр, 72), Буриго (Амальфитано, 72), Леа Силики (Брандон, 46), Мубеле.«ПСЖ»: Трапп, Дани Алвес, Тиагу Силва, Берчиче, Кимпембе, Верратти (Тиагу Мотта, 61. Нкунку, 69), Рабьо (Дракслер, 61), Ло Сельсо, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.